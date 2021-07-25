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Antalya'da motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

25.07.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre 07 K 6242 plakalı motosikletiyle Adrasan'a giden Cengizhan Tutka (36) ilçeye bağlı Adrasan Mahallesi Sazak koyunda uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarının ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye ekipler, denizden bot ve tekneyle ulaştı. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Cengizhan Tutka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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