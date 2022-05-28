YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

28.05.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün bugün doğum günü olduğu öğrenildi

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Tuncay Çakıroğlu (27) idaresindeki 07 AVF 914 plakalı motosiklet, Hasyurt Mahallesi Antalya-Muğla D-400 kara yolunda Z.S.Y. yönetimindeki 07 ALD 486 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sürücü Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi, aynı motosikletteki Engin Topalşahin ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İncelemenin ardından Çakıroğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Çakıroğlu'nun bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Samsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecekSamsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecek
Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 100 firari hükümlü yakalandıKonya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 100 firari hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

Antalya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:15
Yatsı
21:48
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.