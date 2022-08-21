Antalya'da motosikletle otomobilin karıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile oğlu yaralandı.

Duran Y.E'nin kullandığı plakasız motosiklet ile Nida S. idaresindeki 07 SM 586 plakalı otomobil, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki oğlu Ahmet E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz