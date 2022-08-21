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Antalya'da motosikletle otomobilin karıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

21.08.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motosikletle otomobilin karıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile oğlu yaralandı.

Duran Y.E'nin kullandığı plakasız motosiklet ile Nida S. idaresindeki 07 SM 586 plakalı otomobil, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki oğlu Ahmet E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat motosiklet

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