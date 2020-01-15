YURTHABER
  4. Antalya’da Müzesi’nde ‘selfie’ günü

Antalya’da Müzesi’nde ‘selfie’ günü

ANTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Antalya Müzesi’nde ’Müzede Selfie Günü’ etkinliği düzenlendi.

Antalya Müzesi’nde ’Müzede Selfie Günü’ etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla en güzel öz çekimlerin ödüllendirileceğini duyurmasının ardından etkinliğe gelen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla tarihi mirasların önünde bol bol öz çekim yaptı.
Dünyada müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan “Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında Antalya Müzesi’nde ’Müzede Selfie Günü’ etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenleyeceğini duyurmasının ardından, Antalya Müzesi’ne gelen ziyaretçiler, aralarında Herakles Lahdi’nin de bulunduğu yüzlerce tarihi mirası arkasına alarak bol bol öz çekim yaptı.
11 Ocak’ta başlayan ve 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek yarışmada, müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşılan öz çekimler, bakanlıkça değerlendirilip seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye’de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesi’nin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü
Manavgat esnafına müşteri ilişkileri eğitimiManavgat esnafına müşteri ilişkileri eğitimi
Konut satışında Antalya’da 8 bin 951 ile ikinci sıradaKonut satışında Antalya’da 8 bin 951 ile ikinci sırada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Gököz Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Turkuaz Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Döşemealtı’ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Döşemealtı’ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Menenjitin en tehlikeli türüne karşı "aşı olun" uyarısı

Menenjitin en tehlikeli türüne karşı "aşı olun" uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.