Antalya’da Müzesi’nde ‘selfie’ günü

Antalya Müzesi’nde ’Müzede Selfie Günü’ etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla en güzel öz çekimlerin ödüllendirileceğini duyurmasının ardından etkinliğe gelen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla tarihi mirasların önünde bol bol öz çekim yaptı.

Dünyada müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan “Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında Antalya Müzesi’nde ’Müzede Selfie Günü’ etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenleyeceğini duyurmasının ardından, Antalya Müzesi’ne gelen ziyaretçiler, aralarında Herakles Lahdi’nin de bulunduğu yüzlerce tarihi mirası arkasına alarak bol bol öz çekim yaptı.

11 Ocak’ta başlayan ve 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek yarışmada, müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşılan öz çekimler, bakanlıkça değerlendirilip seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye’de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesi’nin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek.

