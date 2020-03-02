YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da Nar Zirvesi

Antalya’da Nar Zirvesi

ANTALYA HABERLERİ  | 02.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın marka ürünü Nar (Kırmızı Elmas) ile alakalı Nar üreticileri ve sektör temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.Nar Toplantısı, Suriye’de hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Antalya’nın marka ürünü Nar (Kırmızı Elmas) ile alakalı Nar üreticileri ve sektör temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.
Nar Toplantısı, Suriye’de hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Toplantıya, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, Döşemealtı İlçe Müdürü Erkan Çakar, sektör temsilcileri ihracatçılar ve çok sayıda nar üreticisi katıldı. Kalıntı olmayan narların daha yüksek fiyatla yeni pazarlara açılacağı vurgulandı. Kaliteli nar üreten vatandaşlarımızın daha iyi fiyatla ürünlerini pazarlayacağı çalıştayın ana konusuydu.
Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca “Hep birlikte eylem planı hazırlayacağız sektörün tüm paydaşları olarak işbirliği yapacağız. Sorunları dile getirerek yapılan hataların düzeltilmesi için İl ve İlçe Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Nar üretimini başka ülkelerde de gerçekleştiriliyor biz ülke olarak güvenilir ürün üretirsek farkımızı ortaya koymuş olacağız ve ürünlerimizi yeni pazarlara yüksek fiyatlarla pazarlamış olacağız. Döşemealtı ilçemizde nar üretimi ile alakalı soruların hızlı çözülmesi için Sosyal İletişim kanallarını aktif kullanacağız" dedi.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen ise, nar üretiminde kimyasal mücadelenin son çare olduğunu entegre mücadele biyolojik mücadele kullanılması gerektiğini belirtti. Kayıtlı izlenebilir güvenilir ürün üretmenin önemini söyleyen Şen, üreticilerin “Üretici Kayıt Defteri”ni üretimin her aşamasında kayıt altına alınmasını söyledi.
Toplantı soru cevap şeklinde son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:20
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
18:59
Yatsı
20:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.