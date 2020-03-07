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Antalya’da öğrenci kartlarında 28 yaş sınırı bugün başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Antalya’da açıköğretim ve uzaktan okuyan 28 yaşını doldurmuş öğrenciler, toplu taşımada öğrenci indirimlerinden yararlanmaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 29 Ocak 2020 tarihinde toplanarak aldığı 2020/01-50 sayılı karar gereği "açık ve uzaktan öğretim gören 28 yaşını doldurmuş öğrencilerin öğrenci indirimlerinden faydalanmamasının uygun olduğuna" karar verilmiş örgün öğretim öğrencileri ise bu uygulamadan muaf tutulmuştu.

Antalya’da öğrenci kartlarında 28 yaş sınırı bugün başladı

Antalya’da açıköğretim ve uzaktan okuyan 28 yaşını doldurmuş öğrenciler, toplu taşımada öğrenci indirimlerinden yararlanmaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 29 Ocak 2020 tarihinde toplanarak aldığı 2020/01-50 sayılı karar gereği "açık ve uzaktan öğretim gören 28 yaşını doldurmuş öğrencilerin öğrenci indirimlerinden faydalanmamasının uygun olduğuna" karar verilmiş örgün öğretim öğrencileri ise bu uygulamadan muaf tutulmuştu. Ancak Antalya Kart uygulamasındaki bu kısıtlamanın uygulamasına başlanmamıştı. UKOME tarafından alınan karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Açıköğretim ve uzaktan okuyan 28 yaş üstü öğrenciler artık öğrenci indiriminden faydalanamayacak. Kararla ilgili duyuru ve ilanların güncellenmesine de başlandığı öğrenildi.

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Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Koçak Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Ünal Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
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