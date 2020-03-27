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Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Antalya'da orta okul öğrencileri, evde kalmalarını istedikleri yaşlıların ihtiyaçlarını sordu, onlara moral olsun diye şarkı söyledi.

Akseki Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu öğrencileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen yaşlı vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını sordu.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, gazetecilere yapığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçede de kısıtlandığını belirtti.

Öğrencilerin, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Grubu'na destek vermelerini istediklerini dile getiren Hülür, şunları kaydetti:

"Bu anlamda sevgili öğrencilerimiz Akseki'de bulunan yaşlı amcalarımızı ve teyzelerimizi tek tek arıyorlar ve onların bir ihtiyacı olup olmadığını soruyorlar. İhtiyaçları sevgili öğrencilerimiz kaymakamlığımızın Vefa Grubu ile paylaşarak onlara yardımcı oluyorlar. Bu şekilde biz yaşlı insanlarımızın evde kalmalarını istiyoruz ve öğrencilerimizde bu konuda bize destek oluyorlar. Bu zorlu süreci, inşallah genciyle yaşlısıyla hep birlikte aşmayı düşünüyoruz." dedi.

Okul Müdürü Fevzi Aslanboğa da etkinliğe katılan 40 öğrencinin şarkılar da söyledikleri yaşlı vatandaşlara moral verdiklerini ifade etti.

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