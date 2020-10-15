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Antalya’da öğrencilerin harçlıkları Hatay’ı yeniden yeşillendirecek

ANTALYA HABERLERİ  | 15.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Turgut Reis Kur’an Kursu 4-6 yaş gurubu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Hatay’da yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için bağışladı.Kepez Müftülüğü Turgut Reis Kur’an Kursu 4-6 yaş gurubu öğrencileri örnek bir davranışa imza attı.

Turgut Reis Kur’an Kursu 4-6 yaş gurubu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Hatay’da yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için bağışladı.
Kepez Müftülüğü Turgut Reis Kur’an Kursu 4-6 yaş gurubu öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Küçük öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Hatay’da çıkan yangınlarda zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için bağışladı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilen harçlıklarla alınan fidanlar, Hatay’da toprakla buluşacak.
Küçük öğrencilerin başlattığı kampanya kapsamında Kur’an Kursu bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı ve Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Durali Kolpak, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu ve kurs hocaları katıldı.
Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yakıp yıkmak kolay işler. Yıllar yılı yetişen ormanı bir kıvılcım yok etti. En önemli şey bizden sonraki nesillere bu güzellikleri aktarabilmek. Din görevlisi arkadaşlarımızın bu çalışmalarının desteklenmeli. Çocuklarımızın yaptıkları bağış miktarı önemli değil, onların bu güzel davranışa yönlendirilmeleri önemli. Bu nedenle hoca hanımlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Tütüncü, konuşmasının ardından çocuklara oyuncak hediye etti.
“ Yanan alanlar yeşillendirilecek"
Türkiye’nin orman bakımından zengin ama riskli bir bölgede bulunduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise, “Son 25 yılın en sıcak yaz ayını yaşadık. Eylül ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Bu dönemde küçük yangınlar çıktı ama bizi en çok üzen Hatay’daki kasıt ihtimali olan yangın oldu. Ama kimse merak etmesin ve endişelenmesin; yanan bütün alanlar yeniden yeşillendirilecek. Bugüne kadar yanan hiçbir alan imara açılmadı ve başka amaçlar için kullanılmadı. Hatay’da yanan bölgede maden ruhsatı başvurusu varsa bile yandıktan sonra iptal edilir” diye konuştu.
Küçük öğrencilerin harçlıklarını bağışlamasının manevi açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Dikici, “Yanan orman Avusturalya’da da olsa Amerika’da da olsa üzülüyoruz. Çünkü ormanlar insanların ortak değeri. Ormanlarımıza sahip çıkmalı ve korumalıyız” dedi.

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