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Antalya'da öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

26.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Serik ilçesindeki Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarladıkları elektrikli araç ile TEKNOFEST yarışlarına katılacak.

Lisenin danışman öğretmeni Sedat Ünlü'nün koordinesindeki 9 öğrenci, TÜBİTAK'ın verdiği destekle tüm aksamını kendilerinin tasarladığı elektrikli araç üretti.

Takımın, 15 Haziran'da yapımına başladığı elektrikli araç 4 Ağustos'ta tamamlandı.

"Hole in one" adı verilen araç, test sürüşlerindeki performansıyla da sevindirdi.

Elektrikli aracın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST-2021) liseler arası elektrikli araç yarışlarında Antalya'yı temsil edeceği bildirildi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, gazetecilere, öğrencilerin TÜBİTAK desteğiyle başarılı bir çalışmaya imza attığını kaydetti.

Gençleri teşvik etmenin önemine vurgu yapan Kurdoğlu, elektrikli aracın tasarlanmasında emeği geçenleri tebrik ettiğini dile getirdi.

Lisesi Müdürü Murat Kılıç da aracın kaporta, şase ve ön düzeninin tamamının okulda hazırlandığını kaydetti.

Metal Teknolojileri öğretmeni ve Danışman Öğretmen Sedat Ünlü ise aracı, TEKNOFEST yarışlarına katılmak isteyen öğrencilerin isteği üzerine projelendirdiklerini anlattı.

Aracın ismini bölgenin turizminde yeri olan golfte en iyi vuruş anlamına gelen "Hole in one" koyarak Serik ilçesini temsil etmek istediklerini belirten Ünlü, "Aracın simgesini golf topu olarak belirledik. Aracın şasesini komple kendimiz atölyemizde imal ettik. Antalya'dan tek okuluz, derece yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Serhat Büyükevren de yarışmada iddialı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından test sürüşü yapılan araç gazetecilere tanıtıldı.

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