YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da öldürülen kediyle emzirdiği yavruları hayvanseverler sahiplendi

Antalya'da öldürülen kediyle emzirdiği yavruları hayvanseverler sahiplendi

ANTALYA HABERLERİ  | 14.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Antalya'da öldürülen kediyle emzirdiği yavruları hayvanseverler sahiplendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde öldürülen kedinin yavrusu ile emzirdiği başka bir kedinin yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı.

Gürsel Belton'un, Liman Mahallesi'nde oturduğu sitenin bahçesinde baktığı ve 2 hafta önce bir yavru dünyaya getiren kedi, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

Kedinin ölmesiyle yavrusu ve emzirdiği başka bir kedinin yavrusunun hayatta kalabilmesi için hayvanseverler harekete geçti.

Belton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin ölüsünü, yavrusuyla birlikte kutu içinde bırakıldıkları çöp konteynerinin yanında bulduğunu ve çok üzüldüğünü söyledi.

Kedinin, başka bir kedinin bakmadığı yavruyu da emzirip sahiplendiğini anlatan Belton, "Sabah mama vermek için dairemden indiğimde kedilerin içinde olduğu kutuyu bulamadım. Sitenin çevresinde dolaşırken yavru kedinin sesini duydum. Sesi takip ettim, kutu, yandaki sitenin çöp konteynerinin yanına bırakılmıştı. Kedimin kafasında kanlar vardı. Herhalde gece birisi kafasına vurdu." diye konuştu.

Belton, "Böyle emziren anneyi nasıl öldürebilirler? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu yapan, kim bilir başka neler yapar?" diyerek gözyaşı döktü.

Öldürülen kediyi 3 ay önce marketin önünde hasta halde bulup sahiplendiğini tedavi ettirdiğini ifade eden Belton, kediye kışın gece evinde baktığını kaydetti.

Hayvanseverlerle sahiplendikleri kedi yavrularını besleyen Belton, şikayette bulunduğunu ve sitenin kamera kayıtlarının inceleneceğini bildirdi.

Belton, olayın faili belirlenip ceza alıncaya kadar konunun takipçisi olacağını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağ evinde silah ele geçirildi

Bağ evinde silah ele geçirildi

Antalya Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:03
İkindi
16:53
Akşam
20:25
Yatsı
22:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Aile Eczanesi
Muratpasa
Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Aykut Eczanesi
Muratpasa
Postacılar Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.