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Antalya'da ölü bulunan yabancı uyruklu tıp öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

11.05.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ölü bulunan yabancı uyruklu tıp öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde evinde ölü bulunan yabancı uyruklu tıp öğrencisinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Kültür Mahallesi Aydınkent Sitesi'ndeki oturduğu evde ölü bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hassun'un, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Hassun'un cenazesini teslim alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ali Hassun'un dün gece banyoda hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, eve gelen sağlık ekibi gencin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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