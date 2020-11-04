Antalya'da orkestra ve bale sanatçıları "Vivaldi-Bach Akşamı"nda aynı sahneyi paylaşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) 7 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak "Vivaldi-Bach Akşamı" gösterisinde, orkestra ve bale sanatçıları bu sezon ilk kez aynı sahnede buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü Alman barok besteci Johann Sebastian Bach'ın "Air" süitiyle başlayacak konserde, Antalya DOB Orkestrası'nı şef Hakan Kalkan yönetecek. Konsere, Antalya DOB keman sanatçısı Sibel Aydın ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası trompet sanatçısı Cem Sevgi solist olarak katılacak.

Yüksek barok dönem bestecisi ve Bach'ın da akrabası olan Johann Bernhard Bach'ın orkestral süitinin de seslendirileceği konserde Antalya DOB dansçıları da Antonio Vivaldi'nin müzikleri eşliğinde sahne alacak.

- Vivaldi'nin müziğiyle "Dört Mevsim" ve "Swing with the Dolphins"

Koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait olan "Dört Mevsim" balesinde İlkbahar Adagio'da Müge Öğüt ve Artur Ivanov, Kış Adagio da ise Selin Berkmen ve Tolga Burçak solist olarak sahneye çıkacak.

Gecede Antalya DOB'un genç solist dansçısı Yağızhan Danış "Swing with the Dolphins" ile ilk koreografisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Vivaldi'nin Dört Mevsim "Yaz" konçertosu eşliğinde sahnelenecek "Swing with the Dolphins"de Seda Manaz, Burak Özbek ve Volkan Altunel solist olarak dans edecek.

Orkestra ve bale sanatçıları bu sezon ilk kez aynı sahnede yer alacağı "Vivaldi-Bach Akşamı" konseri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 7 Kasım saat 20.00'de başlayacak.

