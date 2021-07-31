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Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi

31.07.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu Gebece Mahallesi ve çevresindeki orman yangınının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.

Gebece Mahallesi ve çevresi havadan görüntülendi. Yanan evler ve ormanlık alanların yer aldığı görüntüler, yangının verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi.

Havadan çekilen görüntülerde, çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Mahallelinin eşyaları ve küçükbaş hayvanlarıyla daha güvenli bölgelere doğru mahalleden ayrıldığı görüldü.

Elektrik direklerinin zarar gördüğü için elektrik verilemeyen mahallede, birçok kurumun çalışması sürüyor.

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