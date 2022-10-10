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Antalya'da orman yangını (2)

10.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KONTROL ALTINA ALINDI Antalya'nın Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkisinde, saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkisinde, saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan; 8 arazözle de karadan işçilerin müdahale ettiği yangın bölgesinde, ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da yangının kontrol altına alındığını söyledi. (DHA)

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