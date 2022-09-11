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Antalya'da orman yangını çıktı

11.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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antalya Kumluca orman yangını yerleşim yeri

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