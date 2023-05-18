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Antalya'da orman yangınlarına karşı tedbirler ele alındı

18.05.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki tüm kurum ve kuruluşların, havaların ısınmasıyla olası orman yangınlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini, hızlı mücadelenin etkin sonuç vereceğini belirtti.

Yazıcı, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı'nda, 2021'de Manavgat'ta başlayan ve diğer ilçelere de yayılan yangınla acı bir tecrübe yaşadıklarını söyledi.

Bunların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Yazıcı, "Yıllardır bu tür toplantılarda arkadaşlarımıza hazırlıklı ve birbirleriyle iletişim halinde olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. İletişim halinde olduğumuz herkese yangın konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın önerilerini sunmamız gerekiyor." dedi.

Yazıcı, insanların yoğunlukta olduğu cami ve okul gibi alanlarda yangınlar konusunda uyarı yapılmasının önemini vurguladı.

Bölgede çok sayıda yangın çıktığını hatırlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Dikkatli ve hassas olursak yangınların çıkmasına engel olabiliriz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın sorumluluk almasını, yangın çıkmaması konusunda hassasiyetin sağlanması için iletişim araçlarını etkin kullanmalarını istiyoruz. Havalar ısındı, nem oranları zaman zaman yükseliyor ve düşüyor. Risk başlıyor. Hızlı müdahale edersek çok etkin bir sonuç alırız. Yangın ne yazık ki çıkacak. Ancak eğitimle, duyarlılıkla çıkışı azaltmamız ve her kurumumuzun yangına anında müdahale ediyor olması gerekiyor."

EN HASSAS BÖLGELER SERİK, MANAVGAT, KAŞ VE KUMLUCA

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar, mevcut durum ve alınabilecek önlemler konusunda sunum yaptı.

Türkiye'de yılda ortalama 8 ila 10 bin hektar ormanlık alanın yangında zarar gördüğünü anlatan Dikici, "Türkiye'de en fazla ormana sahip iliz. En hassas bölgelerimiz Serik, Manavgat, Kaş ve Kumluca olarak görünüyor. Daha çok kuzey rüzgarları aldığı için buradaki yangınları söndürmekte biraz daha zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra yangın söndürme envanterinin genişletildiğini belirten Dikici, geçen yıl 4 olan uçak sayısının 6'ya yükseltildiğini kaydetti.

Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin sorumlu olacağı işler, olası yangınları önlemek ve söndürmek için alınması gereken tedbirlere yönelik kararlar alındı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın orman

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