Antalya'da ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alana ektiği kenevirden uyuşturucu elde ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y'nin ormanlık alana kenevir ektiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ulukapı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada şüpheli A.Y, kenevirlerin bakımını yaptığı sırada gözaltına alındı.

Bölgede yapılan aramada 147 kök kenevir ele geçirildi.



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