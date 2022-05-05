Antalya'da otel çalışanlarının mesleki yeterlilikleri belgeleniyor

Antalya'da, turizm sektöründe hizmet kalitesini ve nitelikli iş gücünü artırmak amacıyla otel çalışanlarına yönelik düzenlenen kurslarda başarılı olan 165 kişiye uluslararası alanda geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesindeki Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (MESEM) tarafından düzenlenen kursta başarılı olan 165 otel çalışanı, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, törende yaptığı konuşmada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasındaki iş birliği kapsamında Turizm Sektörü Belgelendirme Hibesi Protokolü imzalandığını söyledi.

Bu çerçevede 24 bin avro hibe almaya hak kazanan ATSO MESEM tarafından otel çalışanlarına yönelik eğitimlere başlandığını belirten Şahin, şu bilgileri verdi:

"Kovid-19 sürecinde turizm ve yiyecek, içecek sektörü çok zor dönemden geçti. ATSO MESEM bu dönemde yaptığı çalışmalarla turizm sektörünün insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesine ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağladı. Sınavlarda başarılı olan 165 turizm çalışanı, uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi aldı."

Antalya'daki bir otelin yönetim kurulu başkanı olan Uğur Sipahioğlu da uygulamadan son derece memnun olduklarını ve tüm otel çalışanlarının bu belgeyi alması için gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

