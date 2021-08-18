YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da otel lojmanında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otel lojmanında çıkan yangın söndürüldü

18.08.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında, bir kişi cam kesiklerinden yaralanırken 4 kişi dumandan etkilendi

Antalya’nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında çıkan yangın söndürüldü.

Serik ilçesi Boğazkent mahallesi Serkent sitesinde, bir otele ait personel lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Lojmanda kalan otel çalışanları ve çevredeki esnaf, yangına müdahale ederken, lojmanda bulunanlar da tahliye edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Lojmandaki bir odada mahsur kalan Cem Şeker, odanın camını kırarak yardım istedi. Şeker, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Cam kesikleri nedeniyle yaralanan Şeker, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren otel çalışanlarından Yusuf Erol ve Yakup Orunç ile vatandaşlardan Eren Kalpaklı ve bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yusuf Erol ve Yakup Orunç ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Kalpaklı ve itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Otel lojmanında maddi hasar meydana geldi.

- "Oradaki yangını kardeşimle birlikte söndürdük"

Yangını gören ve yangına müdahalesi sırasında hafif yaralanan Eren Kalpaklı, gazetecilere, iş yerinde araç yıkadığı esnada itfaiye sesi ile birlikte yangın yerine gittiğini söyledi.

Kalpaklı, yangında kardeşi ile itfaiyecilere yardıma ettiklerini vurgulayarak, "İtfaiye hortumunu alarak arka taraftan yangının olduğu odalardan birine girdim. Oradaki yangını kardeşimle birlikte söndürdük. Daha sonra 3 kişinin sesini duyduk bağırıyorlardı. Hemen binaya merdiven dayadık onları oradan çıkarttık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
PARTNERÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştıÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştı
Paraguay Ankara Büyükelçisi Valdez, Manavgat'taki yangın bölgelerini ziyaret etti:Paraguay Ankara Büyükelçisi Valdez, Manavgat'taki yangın bölgelerini ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:10
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:53
Yatsı
21:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Erkin Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Rüzgar Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Melek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.