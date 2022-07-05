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Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanık yargılanıyor

05.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanık yargılanıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında 17 yaşındaki nişanlısı Nuray Demir'i boğan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Taner Bektaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tanık A.B, olay günü maktul Nuray Demir'in kendisine eski nişanlısı ile buluşacağını söyleyerek, Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde Taner Bektaş ile görüştüklerini söyledi.

Birlikte falezlere gittiklerini, burada Demir ve Bektaş'ın kendi bardaklarına alkol doldurduklarını belirten A.B. "Sanık tuvalete gittiğinde Nuray alkolü yere döktü. İkisi otele gittiler. Ancak sanığın otele gitme ısrarı vardı. Nuray, Taner'den ayrılacaktı. Ayrılmak için otele gitti. Ben de sinemaya gittim. Nuray'la konuştum filmin bitmesine yarım saat olduğunu söyledim. Nuray da 'Çıkınca eve birlikte gidelim' dedi. Film bittikten sonra Nuray'a ulaşamayınca sanığı aradım ama cevap alamadım. Sonra sanık beni aradı. Nuray'ı sorduğumda annesine gönderdiğini söyledi. Taner, Nuray'ın annesiyle de görüşmüş ve Nuray'ın benimle gittiğini söylemiş. Bu arada Nuray'ın annesi bana ulaştı. Olayı sonradan öğrendik." dedi.

Sanık Taner Bektaş ise tanık A.B'nin beyanlarını kabul etmediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Nuray Demir, Muratpaşa ilçesinde 19 Mart'ta otel odasında nişanlısı Taner Bektaş tarafından boğulmuştu. Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanmıştı. Sanık Bektaş hakkında, Demir'in 18 yaşından küçük olması nedeniyle "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan, Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.

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