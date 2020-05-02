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Antalya'da otelde kumar oynayan ve oynatan 11 kişiye 160 bin lira ceza

ANTALYA HABERLERİ  | 02.05.2020 16:35 | Son Güncelleme

Antalya'da otelde kumar oynayan ve oynatan 11 kişiye 160 bin lira ceza

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek otelde kumar oynayan 10 kişi ve işletme sahibine 159 bin 858 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adrasan Mahallesi'ndeki otelde kumar oynandığı ihbarını aldı.

Otele düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 10 kişi ile yer temininde bulunan işletme sahibine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 650 lira, otelde konakladıkları halde kimlik bildirim sistemi kayıtlarının yapılmaması nedeniyle de 90 bin 120 lira ceza verildi.

Ayrıca iş yerinde belgesi olmadan alkol satışı yapıldığı için 15 bin 947 lira, kapalı alanda sigara içildiği için 2 bin 579 lira, Kabahatlar Kanunu'na muhalefetten dolayı da 16 bin 562 lira olmak üzere 11 kişiye 159 bin 858 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce, masada bulunan 2 okey takımı, 6 deste iskambil kağıdı, 2 gram esrar, iş yerindeki 3 av tüfeği ile şahısların üzerindeki 5 bin 762 lira, 50 avro, 8 bin 100 dolara da el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Adrasan Mahallesi Jandarma kumar baskını Kumluca

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