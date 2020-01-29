Antalya'da otele dönmeyen Polonyalı turist için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Polonyalı kadın turist için arama çalışması yürütülüyor.
Titreyengöl turizm bölgesinde bir otelde tatil yapan Polonya uyruklu Magdalena Zak (52), dün ayrıldığı otele dönmeyince, kayıp ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zak'ın otel önünden otostop yaparak bindiği otomobilden, ilçe merkezinde indiğini tespit etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmalarda henüz bir sonuç alınamadığı öğrenildi.
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