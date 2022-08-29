Antalya'da otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesindeki bir otelde ailesiyle tatil yapan 11 yaşındaki Mirza M. ile 6 yaşındaki kardeşi Mert M. yüzmek için havuza girdi.

Bir süre havuzda yüzdükten sonra batıp çıkmaya başlayan 2 çocuğu tatilciler fark edip sudan çıkardı.

Ambulansla özel bir hastanede tedaviye alınan çocuklardan 6 yaşındaki Mert M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mirza M'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, olayla ilgili otelin güvenlik müdürü İ.Ç. ile cankurtaran R.P. gözaltına alındı.

Otel yetkililerinin, olay sırasında öğle yemeğine giden cankurtaranın, havuza girilmemesi için kırmızı bayrak astığını söylediği öne sürüldü.

