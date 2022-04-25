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Antalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandı

25.04.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandı

Antalya'da hareket halindeki halk otobüsüne tutunmaya çalışan 3 patenli çocuktan biri öldü, biri yaralandı.

Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde S.G'nin kullandığı 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsünün arkasına tutunmaya çalışan ve henüz isimleri belirlenemeyen 3 patenli çocuktan biri otobüsün altında kaldı, diğeri de kolundan yaralandı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, otobüsün altından çıkarılan ve üzerinde kimlik bulunmayan 13 yaşlarındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı, diğer çocuk ile şoför S.G de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cadde bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Polisin görüntü alınmaması için etrafını hasırla perdelediği çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çocuğun ayağından çıkarılan patenler, bir polis memuru tarafından alındı. Kaza bölgesi polis tarafından temizlendi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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