Antalya'da otokorkulukları çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarında bulunan otokorkulukları çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve 15. JASAT ekipleri, Kaş-Kalkan kara yolunun 36 ve 42. kilometresi arasında "otokorkuluk" diye tabir edilen metal bariyerlerin, üzerinde bulunan civata, somun ve pulların sökülüp çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Operasyonda A.A, H.A. ve N.A, yakalandı.
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