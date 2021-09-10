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Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

10.09.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.K. (64) idaresindeki 07 FLG 88 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde, Hüdayi Güngör'ün (35) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

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