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Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.09.2020 19:24 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı

Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Tuğba Yarıcı'nın kullandığı 07 HGR 78 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kurşunlu Şelalesi mevkisinde karşı şeritteki Abdullah Kunt yönetimindeki, kasasında işçilerin bulunduğu 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Yarıcı, otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonetteki 12 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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