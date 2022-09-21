Antalya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammet Lütfü Gür'ün (22) kullandığı 07 AEB 914 plakalı motosiklet ile Ahmet G. yönetimindeki 07 LT 868 plakalı otomobil, Karadayı Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Gür, ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gür, yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Gür'ün Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz