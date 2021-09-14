YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi

14.09.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Muhammer Abdo'nun (50) kullandığı plakasız motosiklet, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda F.G. yönetimindeki 55 AAF 019 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Abdo kaza yerinde hayatını kaybetti, arkasında bulunan eşi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü F.G, polis tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin
PARTNERAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıtAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıt
Antalya'da firari cinayet hükümlüsü yakalandıAntalya'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Antalya Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Asya Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.