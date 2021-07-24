Antalya'da otomobil ile tur minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Deniz Özen'in kullandığı 34 DLD 859 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'ndeki Turizm Caddesi ile Kanuni Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Alper Açar idaresindeki 07 KT 095 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Alper Açar ile otomobilde bulunan Yasemin Özen ve Hasan Özen yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



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