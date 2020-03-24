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Antalya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 22:44 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü

Antalya'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi D-400 kara yolu üzerinde Kamil Özdeğer (59) idaresindeki 07 ACC 553 otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Özdeğer'in olay yerine gelen yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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1 ölü Antalya Trafik Kazası

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