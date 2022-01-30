Antalya'da otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özkan Çakal'ın, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailesi tarafından teslim alınan cenaze, defnedilmek üzere Alanya'ya götürüldü.

Alanya'da 29 Ocak'ta otomobilinde av tüfeğiyle vurulan Özkan Çakal, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, otomobille Çakal'ı hastaneye getiren A.Y. ve İ.K'yi gözaltına almıştı.

Çakal'ın araç içinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu öldüğünü iddia eden zanlılar tutuklanmıştı.

