Antalya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Varsak mevkisindeki ormanlık alanda ailesiyle piknik yapan Ali Kayatepe'ye yol kenarına çıktığı sırada H.Y. yönetimindeki 07 AJN 754 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayatepe'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli tıp morguna gelen baba Mustafa ve anne Fatoş Kayatepe gözyaşı döktü.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.



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