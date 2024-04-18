YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

Antalya'da otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

AA AA
18.04.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti.

Özgür K'nin kullandığı 34 ALN 88 plakalı otomobil, Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gürkan Gençer'e (24) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gençer'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hafif yaralanan otomobildeki Esra K. ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Gençer'in cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gürkan Gençer'in Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Özgür K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, caddede hızla gelen otomobilin yaya çarpması yer alıyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandıErzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Sınavlar öncesi açık hava sinema etkinliği düzenlendiSınavlar öncesi açık hava sinema etkinliği düzenlendi
Malatya il müftüsü sarık ve cübbe giyme töreni ile görevine başladıMalatya il müftüsü sarık ve cübbe giyme töreni ile görevine başladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Otomobil

Antalya Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:11
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:42
Yatsı
21:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.