Antalya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İ.U. (42) yönetimindeki 07 AKZ 696 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu Zabihullah Yahyapour'a (68) çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yahyapour'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Sürücü İ.U. gözaltına alındı.



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