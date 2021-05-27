Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Akdeniz Bulvarı'nda taksiden inen Aylin Şentürk'e (34), yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Şentürk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Şentürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz