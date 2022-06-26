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Antalya'da otomobilin kediyi ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı

26.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobilin kediyi ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu kişinin kullandığı otomobilin kediyi ezmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitenin önünde kedinin çırpınarak öldüğünü gören vatandaşlar durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekibi, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede, kedinin 07 AHE 294 plakalı araç tarafından ezildiği tespit edildi.

Kiralık olduğu öğrenilen aracı kullandığı belirlenen Rus uyruklu S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya

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