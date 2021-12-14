Antalya'da otomobilin LPG tankında 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ş.T'nin Antalya'ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı.

Aksu'da durdurulan zanlı idaresindeki araçta, narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda, LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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