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Antalya'da otomobiliyle iş yerine giren sürücü öldü

ANTALYA HABERLERİ  | 23.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle bir iş yerine giren sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yavuz Yılmaz'ın (53) kullandığı 07 TT 132 plakalı otomobil, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde kontrolden çıkarak bisiklet tamir dükkanına girdi.

Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, otomobilin yoldan çıkarak iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Güvenlik Kamerası İş Yeri Manavgat Otomobil öldü Yavuz Yılmaz

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