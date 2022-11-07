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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

07.11.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kepez ilçesinde gece saatlerinde H.B. idaresindeki 15 AAE 847 plakalı otomobil, Kara Yusuf Caddesi'nde Hatice Erdem'in (21) kullandığı 07 BBM 041 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Erdem, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü H.B, polis tarafından gözaltına alındı.

Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen Erdem'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Erdem'in cenazesinin, Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya motosiklet

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