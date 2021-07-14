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Antalya'da otomobille itfaiye aracı çarpıştı: 3 yaralı

14.07.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobille itfaiye aracı çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Y.C. (44) idaresindeki 20 BAF 95 plakalı otomobil, Ova Mahallesi'nde, aynı istikamette giden M.K. (47) yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 07 SCN 66 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Z.C. (45), S.C. (19) ve A.C. (10) yaralandı.

Ambulanslarla Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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