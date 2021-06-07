Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Şehit Ahmet Kuşadalı Caddesi'nde, K.G. yönetimindeki 07 RG 396 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şafak Turgut (43) idaresindeki 07 GRM 72 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Turgut olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Fatma Zeyrek, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



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