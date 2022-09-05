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Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı, babayla oğlu ağır yaralandı

05.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu babayla oğlu ağır yaralandı.

Mehmet Y'nin kullandığı 07 P 2898 plakalı otomobil, Pazarcı Mahallesi D-400 kara yolundaki Denizkızı kavşağında Hasan T. idaresindeki 07 UT 160 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Hasan T. ile babası Sadullah T. ağır yaralandı.

Yaralı babayla oğlu, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gazipaşa kaza

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