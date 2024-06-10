YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA AA
10.06.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Oğuz Bulvarı'nda seyreden S.G'nin kullandığı 07 BLV 308 plakalı otomobil, Rasih Kaplan Caddesi'nde seyreden Tunahan Arıcan idaresindeki 07 UD 021 plakalı motosikletle kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Arıcan, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin kavşaktaki çarpışma anı ve kazaya şahit olanların yaralıya yardımcı oldukları anlar yer alıyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiBilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandıKocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı
Konya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktıKonya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa kaza

Antalya Namaz Vakitleri 10 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:00
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.