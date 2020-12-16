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Antalya'da otomobille ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobille ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Aydoğmuş (30) idaresindeki 07 AZM 40 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya kara yolu Baymak mevkisinde, karşı yönden gelen Kerem Karademir (38) yönetimindeki 20 U 9570 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Aydoğmuş ile yanında bulunan Adem İşler (26) ve ticari araç sürücüsü Karademir araç içerisinde sıkıştı

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Aydoğmuş ve yanında bulunan İşler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer sürücü Kerem Karademir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftçilik yaptıkları öğrenilen Aydoğmuş ve İşler'in cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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