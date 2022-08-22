Tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'da pamuk hasadı başladı.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, yılın ilk kütlü pamuk alımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentte hasat hareketliliğinin başladığını aktaran Yavuz, Birlik olarak kooperatife üye olan olmayan tüm üreticileri, emeklerinin karşılığını almaları için her alanda desteklediklerini bildirdi.

Tarımın güçlü çiftçilerle büyüdüğüne işaret eden Yavuz, "İlimizde pamuk ekim alanı bu yıl arttı. Yaklaşık 60 bin dönüm pamuk ekiminden bu yıl önemli bir rekolte artışı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

Serik ilçesinde pamuk üreticisi Osman Şirin de topladığı ilk pamukları, Serik Kooperatifine teslim ederek sezonu açtı.

