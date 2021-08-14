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Antalya'da park halindeki otomobile başka bir araç çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

14.08.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, park halindeki otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muharrem Armutcu (47) idaresindeki 07 JV 939 plakalı otomobil, Büyükköy Mahallesi Naldöken yolunda hararet yaptı.

Bu sırada T.G. (39) yönetimindeki 07 AFC 609 plakalı otomobil, park halindeki araca ve Muharrem, oğlu Hakan (22) ile eşi Atike Armutcu (44) ve H.B'ye (18) çarptı.

Atike Armutcu kaza yerinde hayatını kaybetti, 3 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü T.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 4 çocuk annesi Atike Armutcu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin ilçedeki Yelten Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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