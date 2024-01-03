YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.01.2024 11:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Burak Açikgöz (21) idaresindeki 34 DSD 191 plakalı hafif ticari araç, Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda Osman B'ye ait 03 PT 130 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ticari araçta sıkışan Açikgöz ile yolcu Arif Kamlı'yı (22) bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Kamlı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Açıkgöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonuAydın’da KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonu
Aydın’da 58 öğrenci “trafik dedektifi” olduAydın’da 58 öğrenci “trafik dedektifi” oldu
Aydınlı Berat, hemsball ile otizmi yendiAydınlı Berat, hemsball ile otizmi yendi
Anahtar Kelimeler:
antalya Konyaaltı Tır kaza ölü

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:06
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Çarşamba

Demirel eczanesi
Manavgat
Selcen eczanesi
Alanya
Irmak eczanesi
Alanya
Şükran eczanesi
Alanya
Yiğit eczanesi
Serik
Mecek eczanesi
Serik
Çağla eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.