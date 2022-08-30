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Antalya'da park yeri kavgasında 72 yaşındaki adam ve eşi darp edildi

30.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da park yeri kavgasında 72 yaşındaki adam ve eşi darp edildi

Antalya'nın İbradı ilçesinde komşularıyla park yeri nedeniyle tartışan 72 yaşındaki Nail Güzel ile eşi darp edildi.

Üzümdere Mahallesi'nde ikamet eden Nail ve Azize Güzel çifti, park yeri nedeniyle komşuları M.İ.Y, H.Y, Ş.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyle tartıştı.

Çıkan kavgada darbedilen yaşlı çift baygınlık geçirdi.

Taraflar, İbradı Jandarma Komutanlığına giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Nail Güzel'in Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olduğu ve çıkartma sırasında parmaklarını kaybettiği öğrenildi.

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