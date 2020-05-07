Antalya’da personel ordusu sinek ve haşereyle mücadele ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle kentin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmasını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşereye karşı da yoğun bir mücadele yürütüyor. 19 ilçede, bin 50 personel ve 61 araçla sinek üremesine karşı yaz-kış aralıksız ilaçlama yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin dört bir yanında korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri için sinek ve haşereyle yoğun bir mücadele gerçekleştiriyor. Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 19 ilçede başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yapıyor.

bin 50 personel, 61 araç ve yaklaşık bin el tipi ekipman ile yürütülen çalışmalar kapsamında yaz kış demeden fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, rögarlar periyodik olarak ilaçlanıyor. Bunların yanı sıra denizden de tekneyle falezlerdeki larvaya karşı ilaçlama yapılıyor.